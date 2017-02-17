Судебные приставы привлекли к ответственности 13 работников почты

Почтальоны заплатят по 500 рублей.

В январе 2017 года сотрудниками Управления составлено 13 протоколов в отношении работников почты о совершении административных правонарушений.

Как сообщили в ведомстве, должностные лица почты нарушили правила, установленные постановлением Правительства РФ от 24 марта 2006 года №160 «Об утверждении нормативной частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сборов пересылки почтовой корреспонденции», тем самым совершили административное правонарушение, предусмотренное статьёй 13.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение сроков, порядка доставки адресату судебных извещений). Санкция данной статьи предусматривает административный штраф от 500 до 1000 рублей.

Так, только судебными приставами Добровского районного отдела были привлечены к административной ответственности начальники отделений УФПС «Почта России» с. Преображеновка, Кореневщино, Порой и Трубетчино. В отношении данных лиц были возбуждены административные производства и каждому виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 руб.