Общество

сегодня, 10:27

В Липецке торговый центр выставили на продажу

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#Продажа #недвижимость
В Липецке торговый центр выставили на продажу

Без ведома самой организации.

«Продается торговый центр Гагаринский в городе Липецк. Цена: 120 000 000 рублей». Это скупое пояснение размещено на ресурсе по торговле недвижимостью вместе с объявлением о продаже здания. Автором извещения выступил частный риелтор.

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В аннотации указаны технические параметры якобы продающегося здания. Так, в 6-этажном торговом центре площадью 8 298 квадратных метров сделан евроремонт. Есть и сведения об экономической деятельности: 80% площадей сданы в аренду по среднесрочным и краткосрочным договорам. Заметим, что цена в 120 млн рублей не фиксирована — возможен торг.

GOROD48 связался с представителями администрации ТЦ «Гагаринский». Оказалось, что их здание продают без их ведома.

- Помещение на продажу не выставлено. Для нас такое объявление — интересная новость. Теперь будем разбираться с нечистым на руку продавцом, - указал собеседник GOROD48.
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#Продажа #недвижимость

Комментарии (1)

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Грузчик

сегодня, 10:40
Это здание уже как два года в продаже и объявления соответствующие в интернет ресурсах приступают давно
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