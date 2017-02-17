В Липецке торговый центр выставили на продажу

Без ведома самой организации.

«Продается торговый центр Гагаринский в городе Липецк. Цена: 120 000 000 рублей». Это скупое пояснение размещено на ресурсе по торговле недвижимостью вместе с объявлением о продаже здания. Автором извещения выступил частный риелтор.В аннотации указаны технические параметры якобы продающегося здания. Так, в 6-этажном торговом центре площадью 8 298 квадратных метров сделан евроремонт. Есть и сведения об экономической деятельности: 80% площадей сданы в аренду по среднесрочным и краткосрочным договорам. Заметим, что цена в 120 млн рублей не фиксирована — возможен торг.GOROD48 связался с представителями администрации ТЦ «Гагаринский». Оказалось, что их здание продают без их ведома.- Помещение на продажу не выставлено. Для нас такое объявление — интересная новость. Теперь будем разбираться с нечистым на руку продавцом, - указал собеседник GOROD48.