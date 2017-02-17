В Липецке отключения воды и света

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 20 февраля с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

с. Ссёлки: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Учительская, ул. 1 мая. пос. ЛТЗ: ул. 6 гвардейской Дивизии, ул. Кондарева, ул. Клавдии Шаталовой, ул. Краснознамённая, ул. Молодёжная. р-н Св. Сокола: ул. Ивана Франко, ул. Восточная, ул. Тульская, ул. Доменщиков, ул. Минина, ул. Курская, СНТ «Сокол-1». СДТ «Строитель».

с 20 по 22 февраля с 09:00 до 17:00: ул. Новокарьерная, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. Урицкого.

Также в связи с производством ремонтных работ 20 февраля с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: ул. Меркулова, 43; 55; 37; 55; 57; 51а; ул. Катукова, 4; 8; 12; 14; пр. Победы; 116; 118; 120; 128; 132; проспект 60 лет СССР, 3; 5; 7; 9а; 11; 15; 19; 21. Подвоз воды: по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075