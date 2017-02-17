Общество

3 минуты назад

В Липецке отключения воды и света

#ЛГЭК
В Липецке отключения воды и света

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 20 февраля с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

с. Ссёлки:

ул. Ленина,

ул. Гагарина,

ул. Учительская,

ул. 1 мая.

пос. ЛТЗ:

ул. 6 гвардейской Дивизии,

ул. Кондарева,

ул. Клавдии Шаталовой,

ул. Краснознамённая,

ул. Молодёжная.

р-н Св. Сокола:

ул. Ивана Франко,

ул. Восточная,

ул. Тульская,

ул. Доменщиков,

ул. Минина,

ул. Курская,

СНТ «Сокол-1».

СДТ «Строитель».


с 20 по 22 февраля с 09:00 до 17:00:

ул. Новокарьерная,

ул. Кротевича,

ул. Гранитная,

ул. Урицкого.


Также в связи с производством ремонтных работ 20 февраля с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Меркулова, 43; 55; 37; 55; 57; 51а;

ул. Катукова, 4; 8; 12; 14;

пр. Победы; 116; 118; 120; 128; 132;

проспект 60 лет СССР, 3; 5; 7; 9а; 11; 15; 19; 21.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

#ЛГЭК

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