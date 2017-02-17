Общество

12 минут назад

В магазине нашли консервы, срок годности которых истек ещё в сентябре прошлого года

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#консервы #просрочка #срок годности
В магазине нашли консервы, срок годности которых истек ещё в сентябре прошлого года

Нарушения обнаружили в магазинах села Афанасьево Измалковского района.

В ходе мониторинга в универсаме на улице Елецкая села Афанасьево в продаже были обнаружены повторно замороженные креветки с наледью и снегом внутри упаковки, печень свиная замороженная без соответствующей маркировки; с истекшим сроком годности консервы рыбные икра трески «Морской котик» (срок реализации до 17.09.2016г.).

В другом магазине на той же улице на сосиски отсутствовала маркировка с указанием даты изготовления и конечного срока реализации; на расфасованном товаре не указаны его наименование и сроки годности (конфеты, печенье, рис, сахар-песок весовой); не соблюдались условия хранения и температурный режим хранения на некоторые виды продуктов питания (кондитерские мучные изделия); с истекшим сроком годности находился в продаже набор суповой куриный (до 25.01.2017г.); отсутствовали этикетки (ярлыки), которые должны сохраняться до окончания сроков годности (хранения) пищевых продуктов (желудки куриные замороженные, ноги куриные замороженные).

В третьем магазине с истекшим сроком годности реализовывалось молоко топленое (срок годности до 15.02.2017г.); не соблюдались условия хранения и температурный режим хранения на некоторые виды продуктов питания (кондитерские мучные изделия); на отдельные виды товаров (жевательные конфеты, колбасные изделия) должным образом не оформлены ценники (указана только цена на липкой ленте).

На момент проведения наблюдения продукция с истекшим сроком годности во всех обследованных торговых предприятиях торговыми работниками снята с продажи. Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования. 

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#консервы #просрочка #срок годности

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