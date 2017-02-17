Общество

24 минуты назад

Добринцев научат обходить острые углы семейных отношений

67
#семья #библиотека #клуб
Добринцев научат обходить острые углы семейных отношений

Тренинг и чаепитие пройдёт в библиотеке.

18 февраля в 14:00 часов на базе отдела обслуживания Центральной детской библиотеки посёлка Добринка стартует проект «Клуб «Молодая семья». Проект направлен на укрепление института семьи, а также детско-родительских и супружеских отношений, пропаганду и закрепление правильной системы ценностей в молодых семьях. В программе мероприятия: презентация клуба «Молодая семья», игра-тренинг «Острые углы» семейных отношений», развивающие занятия с детьми, чаепитие. Проект Татьяны Бахтиной стал победителем областного публичного конкурса в номинации «Семейные ценности».
67
#семья #библиотека #клуб

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