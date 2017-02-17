Культура

45 минут назад

Липецкий ансамбль отличился на всероссийском фестивале

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#фестиваль #хореография #танцы
Липецкий ансамбль отличился на всероссийском фестивале

Наших танцоров отметили на Всероссийском рейтинговом фестивале-конкурсе исполнителей современной  хореографии «Сделано в России – 2017».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в Воронеже состоялся Всероссийский рейтинговый фестиваль-конкурс исполнителей современной  хореографии «Сделано в России – 2017». Честь нашего города защищали пять групп образцового ансамбля современного эстрадного танца «Shaky» Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова. 

На суд жюри были представлены лучшие хореографические композиции из репертуара коллектива. Самые младшие участники ансамбля, многим из которых не исполнилось еще и шести лет, исполнили свой первый танец, который называется «Розовый слон», и заняли в возрастной группе «бэби» 1 место. В роли дебютантов выступили и три дуэта возрастной группы «юниоры», которые завоевали все призовые места. Впервые в качестве солистки на конкурсе выступила воспитанница средней группы №1, которая заняла 3 место.

Подготовительная и средняя группа №2 поделили между собой 1 и 2 место. Три дуэта в возрастной группе «взрослые» заняли все ступени пьедестала. Больше всего кубков привезли из Воронежа учащиеся старшей группы: два первых места и три вторых места.

Теперь воспитанников ансамбля «Shaky» ждут новые конкурсные испытания. 18 февраля коллектив отправляется в Орел, а 19 февраля в Липецке ребята выступят на сцене Городского Дворца культуры, где состоится Межрегиональный фестиваль современного и эстрадного танца «Танцы на крыше».

Фото doal.ru
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#фестиваль #хореография #танцы

Комментарии (2)

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Анатолий

14 минут назад
Респект Ирине Старостенко - руководителю коллектива. И новых успехов!
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Марина

15 минут назад
"...Впервые в качестве солистки на конкурсе выступила воспитанница средней группы №1, которая заняла 3 место..". А имени у этой героини, я так подозреваю, нет. И педагог её зовёт "Эй, ты!"
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