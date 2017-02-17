Самому маленькому участнику липецкой «Битвы хоров» - 5 лет

В городском конкурсе хорового пения «Битва хоров» участвуют 38 коллективов.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в городском конкурсе хорового пения «Битва хоров» встретились дошкольники и школьники, опытные конкурсанты и новички. Самым маленьким участникам 5 лет, самому старшему – 18.



«Мы поставим самовар», «Песня о родном крае», «Беловежская пуща», «Мы за мир», «Остров добра и любви», «Вперед, Россия!» - все эти песни прозвучали в "Битве хоров". А всего в состязании задействовано 38 хоров, которые дадут 63 выступления, сразятся в 4 возрастных категориях, споют разножанровые музыкальные произведения.



Членам жюри предстоит большая работа по определению победителей и призеров городского конкурса хорового пения «Битва хоров», организованного департаментом образования администрации города Липецка и Домом детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова.



В составе жюри представители Института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова- Тянь-Шанского, департамента образования администрации города Липецка и Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова.



Среди критериев оценивания – уровень исполнительского мастерства, соответствие произведения возрасту исполнителя, степень сложности исполненного произведения, качество сопровождения, артистизм, сценическая культура и др.



Победители и призеры творческого состязания будут награждены на итоговом празднике, который состоится в конце учебного года, но, как считают члены конкурсного жюри, в этой «битве» нет проигравших, здесь только победители, потому что всех участников объединяет любовь к музыке и желание дарить окружающим свое творчество.



Фото doal.ru

