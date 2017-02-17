Липчан зовут на селфи-блины

И съесть сладкого снеговика.

Праздник «Масленица или Прощеный день» в Липецке затронет не только городские парки, но даже и музеи. Так, липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства готовится подарить землякам интересный и оригинальный досуг.



Развлекательная программа на Октябрьской, 57 стартует в 11 часов утра. На праздник ждут всех — от дошколят до пенсионеров. В программе праздника состоится ряд мастер-классов. Гости Масленицы в музее увидят «Петрушкины проказы» и по бывают «В гостях у кузнеца».



Как рассказали GOROD48 в учреждении культуры, для любителей фото на празднике установят специальную зону «Селфи-блин». Ее оформили местные художники в стиле наивного (детского) искусства. А любителям сладкого предложат съесть большого снеговика из мороженого.



Заметим, что чучело Масленицы в музее сжигать не будут: это невозможно из-за соображений безопасности. Праздник закончится к 16 часам веселыми конкурсами, викторинами и подвижными играми.