Липчане устроят марафон в ледяной воде

Моржи выявят лучших.

IV открытый Чемпионат Липецка по зимнему плаванию состоится в региональном центре 25 февраля. Соревнования морозоустойчивых пловцов пройдет на базе Липецкого Клуба Моржей. Старт заплывов намечен на полдень.



Заплывы будут на дистанциях 25м, 50м и 200м вольным стилем без полного погружения под воду. Чемпионат открытый, то есть принять участие в нем или пополнить ряды зрителей сможет любой любитель зимнего плавания. Регистрация в чемпионате бесплатная, а вход для зрителей - свободный.



Пловцам запрещено использование каких-либо внутренних или внешних веществ, которые сохранят или увеличат тепло тела. Запрещается плавание под воздействием наркотиков или алкоголя. Судья или спасатель может требовать, чтобы пловец покинул воду, если полагает, что пловец находится под влиянием алкоголя, или наркотиков, или представляет опасность для него самого, других пловцов или зрителей.



Церемония награждения пройдет после завершения всех заплывов во всех категориях около реки на улице. Победителям будут вручены медали и дипломы. Пловцам, не занявшим призовые места – сертификаты участников чемпионата. Кубком абсолютного победителя чемпионата Липецка по зимнему плаванию будет награждён участник, преодолевший большую дистанцию в ледяной воде.