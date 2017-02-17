Общество

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В Липецкой области ищут самую трудолюбивую семью

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#Семья #конкурс
В Липецкой области ищут самую трудолюбивую семью

А также самую творческую и самую спортивную.

Центр социальной защиты населения по Липецку сообщает о старте конкурса на определение лучшей семьи года. Претендентами могут стать семьи с детьми, в которых родители имеют поощрения за их воспитание, совместно проживают и ведут совместное хозяйство.

Каждая семья может заявиться на участие только в одной из пяти номинаций: «Лучшая трудовая династия», «Лучшая опекунская или приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Лучшая спортивная семья» и «Самая трудолюбивая семья». Свои заявки можно оставлять до 15 марта.

Победители конкурса награждаются микроавтобусом, призеры, занявшие 2 место – легковым автомобилем, 3 место – комплектом бытовой техники.
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#Семья #конкурс

Комментарии (1)

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6 минут назад
Как надоела эта показуха - лучшая, лучшая, лучшая... А жизнь-то у нас лучшая? Лишь бы отчитаться этим соцзащитам. Одну, две семьи наградят и трубят на всю Россию:"У нас самые лучшие!!! Ура!!!" А остальные семьи, что плохо работают? Да у нас половина семей самые лучшие. А проведите конкурс на самые худшие. Найдите их, помогите им. Слабо?!
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