В Липецкой области ищут самую трудолюбивую семью

А также самую творческую и самую спортивную.

Центр социальной защиты населения по Липецку сообщает о старте конкурса на определение лучшей семьи года. Претендентами могут стать семьи с детьми, в которых родители имеют поощрения за их воспитание, совместно проживают и ведут совместное хозяйство.



Каждая семья может заявиться на участие только в одной из пяти номинаций: «Лучшая трудовая династия», «Лучшая опекунская или приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Лучшая спортивная семья» и «Самая трудолюбивая семья». Свои заявки можно оставлять до 15 марта.



Победители конкурса награждаются микроавтобусом, призеры, занявшие 2 место – легковым автомобилем, 3 место – комплектом бытовой техники.