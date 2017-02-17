Знаменитая липецкая школа сменила имя

Гимназия №12 стала «Гармонией».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №12 сменила название. Теперь название дополнено «Гармонией». Эти перемены произошли по предложению Совета гимназии, указывают в школе.



Имя «Гармония» было выбрано неслучайно. В 1998 году в гимназии была создана воспитательная система «Гармония». Теоретико - методологические основы, концепция воспитательной системы «Гармония», научное исследование процесса представлены в диссертационной работе «Управленческая деятельность на различных этапах создания воспитательной системы общеобразовательного учреждения" в 2004 году. Авторство работы принадлежит директору гимназии Ольге Уласевич. Как указывают в учебном заведении, «Гармония» со временем показала свою эффективность.



Гимназия №12 Липецка как образовательное учреждение впервые упоминается в 1919 году. Находилась она в городе Липецке Воронежской области на улице Ленинской. С 1979 года школа занимает нынешнее здание на улице Гагарина. С 1990 года на базе школы создана открытая экспериментальная площадка при Липецком государственном педагогическом институте, в 1994 году школе присвоен статус «школа-гимназия». В 1998 году школа-гимназия №12 была аттестована с присвоением статуса «гимназия».



В гимназии есть кабинет—медиатека, где содержится около 600 образовательных медиаресурсов. Ученики гимназии сами создают образовательные сайты. Действуют программы международных обменов. Кабинеты гимназии оборудованы интерактивными досками. В 2012 году были приобретены компьютеры и веб-камеры, а также был проведён ремонт здания. В сентябре 2012 года в гимназии № 12 прошёл финал общероссийского конкурса «Учителя года-2012».