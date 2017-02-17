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сегодня, 09:01

Знаменитая липецкая школа сменила имя

9 1308
#Школа #образование
Знаменитая липецкая школа сменила имя

Гимназия №12 стала «Гармонией».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №12 сменила название. Теперь название дополнено «Гармонией». Эти перемены произошли по предложению Совета гимназии, указывают в школе.

Имя «Гармония» было выбрано неслучайно. В 1998 году в гимназии была создана воспитательная система «Гармония». Теоретико - методологические основы, концепция воспитательной системы «Гармония», научное исследование процесса представлены в диссертационной работе «Управленческая деятельность на различных этапах создания воспитательной системы общеобразовательного учреждения" в 2004 году. Авторство работы принадлежит директору гимназии Ольге Уласевич. Как указывают в учебном заведении, «Гармония» со временем показала свою эффективность.

Гимназия №12 Липецка как образовательное учреждение впервые упоминается в 1919 году. Находилась она в городе Липецке Воронежской области на улице Ленинской. С 1979 года школа занимает нынешнее здание на улице Гагарина. С 1990 года на базе школы создана открытая экспериментальная площадка при Липецком государственном педагогическом институте, в 1994 году школе присвоен статус «школа-гимназия». В 1998 году школа-гимназия №12 была аттестована с присвоением статуса «гимназия».

В гимназии есть кабинет—медиатека, где содержится около 600 образовательных медиаресурсов. Ученики гимназии сами создают образовательные сайты. Действуют программы международных обменов. Кабинеты гимназии оборудованы интерактивными досками. В 2012 году были приобретены компьютеры и веб-камеры, а также был проведён ремонт здания. В сентябре 2012 года в гимназии № 12 прошёл финал общероссийского конкурса «Учителя года-2012».
9 1308
#Школа #образование

Комментарии (9)

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ман

11 минут назад
еще один повод для гармонистки Уласевич высосать побольше денег из родителей?
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Олег

14 минут назад
Вот заниматься нечем. Детей учите, это ваша прямая обязанность. От нового названия знаний не прибавится у школьников. Для гордости что-ли придумали :"Я преподаю русский язык в "Гармонии".Как я гармоничен."
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Недавно вот Луначарский про гармошку сказал

15 минут назад
"Гармония должна царить во всём социалистическом обществе"
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Недавно вот Луначарский про гармошку сказал

16 минут назад
"Гармония должна царить во всём социалистическом обществе"
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07

29 минут назад
Лена, Ты дубина стоеросовая.Липецкая область создана 6 Января 1954г. Из кусков территорий Рязанской,Курской,Воронежской и Орловской областей.Вали дура в свой Воронеж ,ведь ты от туда.
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Интересно

38 минут назад
А как же теперь вас называть? Гармония номер 12? Рехнулись совсем. Небось Таран придумал, он здесь учился. Соболезную всем, кто причастен к такому бреду.
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Наталья

54 минуты назад
Не Гармония, а полнейший СТРЕСС!!! и для родителей и для учеников, сплошные понты, высасывание денег с родителей, постоянное отсеивание самых сильных учеников, работа на показатели, отвратительно!!!!
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Лена

сегодня, 09:22
Как звучит гордо - Липецк ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Пора вернуть на круги своя.
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Прохожий

25 минут назад
Были гимназисты, стали гармонисты ...
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