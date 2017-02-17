Происшествия

3 минуты назад

Четверг на дорогах прошел спокойно: ни одного ДТП с пострадавшими

#авария #ДТП
Четверг на дорогах прошел спокойно: ни одного ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Тем не менее, инспекторы ГИБДД выявили в Липецкой области 928 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 66, детских удерживающих устройств-7, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом –76.
#авария #ДТП

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