23 минуты назад
29-летний ельчанин продал марихуану полицейскому
И получил семь лет.
Приговором Елецкого городского суда 29-летний ельчанин осужден за незаконные сбыт и хранение наркотических средств в значительном размере.
Как установлено материалами уголовного дела, в июне 2016 года обвиняемый продал за 1 000 рублей 8,05 грамма марихуаны.
Однако передача наркотического средства осуществлялась в рамках оперативно-розыскного мероприятия по выявлению на территории Ельца сбытчиков наркотиков.
При задержании у подсудимого было обнаружено и изъято еще два свертка с марихуаной, приготовленной к сбыту.
Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение по т.ст. 228.1 ч.3 п. "б", 228 ч.1 УК РФ.
Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину в сбыте наркотиков, доказательства, представленные государственным обвинителем, позволили суду прийти к выводу об обснованности предъявленного обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Алкаш
Вася
http://vrn.mk.ru/articles/2016/06/08/policeyskie-i-vory.html