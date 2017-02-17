29-летний ельчанин продал марихуану полицейскому

И получил семь лет.

Приговором Елецкого городского суда 29-летний ельчанин осужден за незаконные сбыт и хранение наркотических средств в значительном размере.



Как установлено материалами уголовного дела, в июне 2016 года обвиняемый продал за 1 000 рублей 8,05 грамма марихуаны.

Однако передача наркотического средства осуществлялась в рамках оперативно-розыскного мероприятия по выявлению на территории Ельца сбытчиков наркотиков.

При задержании у подсудимого было обнаружено и изъято еще два свертка с марихуаной, приготовленной к сбыту.

Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение по т.ст. 228.1 ч.3 п. "б", 228 ч.1 УК РФ.

Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину в сбыте наркотиков, доказательства, представленные государственным обвинителем, позволили суду прийти к выводу об обснованности предъявленного обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.