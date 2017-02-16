В Липецке начинается ночной снос павильонов рынка

У рынка «Спутник» собираются предприниматели, а также полиция, подгоняется техника.

В данный момент у рынка «Спутник» (район Ц. Рынка), на улице Ульяны Громовой,6, наблюдается скопление техники и людей, в том числе работников правоохранительных органов.В то же время к рынку стягиваются владельцы торговых павильонов, установленных на т.н. «пятачке». О том, что снос павильонов планируется, предприниматели, в принципе, знали. Но не были посвящены в причины, и не видели никаких постановлений на сей счет, не были уведомлены – кто решил сносить их павильоны.- Однажды, в конце января, мы пришли утром на работу, и увидели на нашем и соседнем павильоне надписи черной краской: «Снос до 3 февраля», - рассказала GOROD48 индивидуальный предприниматель Елена Ковальчук, чей вещевой павильон готовятся сегодня ночью сносить. – Кто так решил? Почему? Зачем? К надписи не прилагался ни контактный телефон, с кем можно связаться и проконсультироваться, не было нигде написано, нам никто не вручал никакого постановления, на основании чего снос? Да и куда денешь павильон 5 на 6, или 7 на 9 метров, высотой 2,5 метра? Вот, куда я его могу деть? Куда могу перевезти и поставить? Это не машина. Куда бы я его не перевезла и не поставила, это будет незаконно, и нас будут штрафовать. Куда везти отсюда павильон – ума не приложу. Даже до весны не могут подождать, пока снег растает, уйдут сугробы, может тогда я бы ларек на дачу отвезла вместо садового домика? А куда сейчас?И такие вопросы у всех предпринимателей с этого рынка. А первая линия сноса это где-то 15-20 павильонов, а дальше – еще больше. Здесь по слухам лишь знают, что будет зачищен и весь «фруктовый» рынок, расположенный рядом с вещевыми павильонами.- Никто к нам не приходил от властей, если это власти города задумали, не показывал никаких документов, постановлений, - говорит Андрей Михайлов, работник одного из павильонов. – И выходит, мы завтра все уже – безработные? Ну да! Это за работников фабрики «Рошен» сейчас все кричат - куда они пойдут работать?! А мы никого не волнуем! Только на нашем «пятачке» уже завтра остаются без работы 50 человек, а если дальше брать «фруктовые» ряды, всех, продавцов, владельцев, грузчиков и водителей, мы подсчитали, это где-то 1000 человек остаются без работы! Почему нигде не пишут: «Как будут трудоустроены 1000 человек с рынка «Спутник»? И самое обидное, что сюда уже приходили устраиваться несколько человек с «Рошен». И по иронии судьбы они снова остаются без работы...