Общество

сегодня, 22:19

В Липецке начинается ночной снос павильонов рынка

10 1968
#снос #павильоны #рынок #безработица #трудоустройство #Рошен
В Липецке начинается ночной снос павильонов рынка

У рынка «Спутник» собираются предприниматели, а также полиция, подгоняется техника.

В данный момент у рынка «Спутник» (район Ц. Рынка), на улице Ульяны Громовой,6, наблюдается скопление техники и людей, в том числе работников правоохранительных органов.

В то же время к рынку стягиваются владельцы торговых павильонов, установленных на т.н. «пятачке». О том, что снос павильонов планируется, предприниматели, в принципе, знали. Но не были посвящены в причины, и не видели никаких постановлений на сей счет, не были уведомлены – кто решил сносить их павильоны.

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- Однажды, в конце января, мы пришли утром на работу, и увидели на нашем и соседнем павильоне надписи черной краской: «Снос до 3 февраля», - рассказала GOROD48 индивидуальный предприниматель Елена Ковальчук, чей вещевой павильон готовятся сегодня ночью сносить. – Кто так решил? Почему? Зачем? К надписи не прилагался ни контактный телефон, с кем можно связаться и проконсультироваться, не было нигде написано, нам никто не вручал никакого постановления, на основании чего снос? Да и куда денешь павильон 5 на 6, или 7 на 9 метров, высотой 2,5 метра? Вот, куда я его могу деть? Куда могу перевезти и поставить? Это не машина. Куда бы я его не перевезла и не поставила, это будет незаконно, и нас будут штрафовать. Куда везти отсюда павильон – ума не приложу. Даже до весны не могут подождать, пока снег растает, уйдут сугробы, может тогда я бы ларек на дачу отвезла вместо садового домика? А куда сейчас?

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И такие вопросы у всех предпринимателей с этого рынка. А первая линия сноса это где-то 15-20 павильонов, а дальше – еще больше. Здесь по слухам лишь знают, что будет зачищен и весь «фруктовый» рынок, расположенный рядом с вещевыми павильонами.

- Никто к нам не приходил от властей, если это власти города задумали, не показывал никаких документов, постановлений, - говорит Андрей Михайлов, работник одного из павильонов. – И выходит, мы завтра все уже – безработные? Ну да! Это за работников фабрики «Рошен» сейчас все кричат - куда они пойдут работать?! А мы никого не волнуем! Только на нашем «пятачке» уже завтра остаются без работы 50 человек, а если дальше брать «фруктовые» ряды, всех, продавцов, владельцев, грузчиков и водителей, мы подсчитали, это где-то 1000 человек остаются без работы! Почему нигде не пишут: «Как будут трудоустроены 1000 человек с рынка «Спутник»? И самое обидное, что сюда уже приходили устраиваться несколько человек с «Рошен». И по иронии судьбы они снова остаются без работы...


10 1968
#снос #павильоны #рынок #безработица #трудоустройство #Рошен

Комментарии (11)

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В шоке

2 минуты назад
К чему все катиться...Просто ужас....Когда покой будет??....
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Ккг

9 минут назад
Ллг, Р. Арон: «Рево­люция свершится не в истощенной стране, а, напротив, в стране процветающей, находящейся на подъеме. Нищета, которая иногда является причиной бунта, не может вызвать больших социаль­ных потрясений. Эти потрясения всегда рождаются из неравенства между классами»)))
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Гражданин

12 минут назад
Вас не поймёшь то надо снести киоски, то не надо. А что надо?
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Повстанец, член

20 минут назад
Ллг, что будем делать?
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Гость

26 минут назад
Так это не рынок Спутник. Спутник,т.е. рынок находится на 24 мкр. А здесь как был Центральный Рынок так он и остался.
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ГОСТЬ

28 минут назад
ХЛАМ НА СВАЛКУ
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Житель

34 минуты назад
Областной центр. Так начните с центра.Площадь победы, рядом с "Пятерочкой" к примеру :стоят ряды зеленых палаток, принадлежащих кстати администрации города.И тут же, как раз , и несанкционированная торговля с ящиков.Цыгане тут же работают толпой, золотишко скупают.Думаете власти это не видят? или не знают? Просто им это выгодно.Город говорите в порядок привезти?Так пусть дороги изначально сделают, или хотя бы от снега почистят.Дел у нас в городе очень много. Время сейчас тяжелое, БОЛЬШИНСТВО пытается выжить,семью накормить, а не обогатиться.Не трогайте людей, пусть работают! Каждый из нас может себе представить, что завтра останется без работы??????
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Нн

54 минуты назад
Вы не слышате?должна быть бумага на снос.а так это просто бардак и беспридел администрации.позор нашим властям.
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Мой комментарий

сегодня, 22:52
Правильно, надо убрать с улиц киоски, павильончики, палатки и т.д., всё таки областной центр, а выглядит как базар деревенский! Только надо предложить людям что то взамен.
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12865

сегодня, 22:40
Жаль конечно работяг, но по-другому ни как город действительно засран, для владельцев ларьков давно прозвенел звоночек о том, что пора поменять вид деятельности. В Москве по сносили весь хлам и не только. И не какие знакомства не помогут как говорится все "лавочка прикрыта"....
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