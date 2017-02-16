Общество
сегодня, 19:32
Липецкая вечЁрка: 16 февраля
Карантин шагает по школам, юные девы обманывают, а депутаты недоумевают.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 16 февраля.
Самую высокую популярность снискала новость о школьных карантинах: список вынужденных каникуляров ширится час от часу.
Не менее интересна липчанам показалась тема подростковой преступности: хитрые девицы идут на дело.
Оживленное обсуждение поднял вопрос судьбы «ЛГЭКа». Впрочем, как и у липецких депутатов.
Словесные баталии вызвала и тема уровня проходимости в дворах Липецка: ни пройти, ни проехать, ни выехать. Судите сами!
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о масленичных угощениях. Еще и бутерброды с икрой давать будут... Адрес по ссылке.
Самую высокую популярность снискала новость о школьных карантинах: список вынужденных каникуляров ширится час от часу.
Не менее интересна липчанам показалась тема подростковой преступности: хитрые девицы идут на дело.
Оживленное обсуждение поднял вопрос судьбы «ЛГЭКа». Впрочем, как и у липецких депутатов.
Словесные баталии вызвала и тема уровня проходимости в дворах Липецка: ни пройти, ни проехать, ни выехать. Судите сами!
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о масленичных угощениях. Еще и бутерброды с икрой давать будут... Адрес по ссылке.
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