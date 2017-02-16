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Липецкая вечЁрка: 16 февраля

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#Обзор #события
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Липецкая вечЁрка: 16 февраля

Карантин шагает по школам, юные девы обманывают, а депутаты недоумевают.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 16 февраля.

Самую высокую популярность снискала новость о школьных карантинах: список вынужденных каникуляров ширится час от часу.

Не менее интересна липчанам показалась тема подростковой преступности: хитрые девицы идут на дело. 

Оживленное обсуждение поднял вопрос судьбы «ЛГЭКа». Впрочем, как и у липецких депутатов.

Словесные баталии вызвала и тема уровня проходимости в дворах Липецка: ни пройти, ни проехать, ни выехать. Судите сами! 

А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о масленичных угощениях. Еще и бутерброды с икрой давать будут... Адрес по ссылке.

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#Обзор #события
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Комментарии (1)

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Гость

32 минуты назад
Тиньков на фото выглядит таким... прости меня господи.. ну гоблин.. как ток откинулся.
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