На улице Плеханова иномарка снесла дорожный знак

Машину столкнул с дороги "ВАЗ".

Сегодня вечером на улице Плеханова в Липецке столкнулись автомобили "ВАЗ-2114" и "Киа".



По словам водителя "ВАЗа", при перестроении из ряда в ряд его ослепили фары идущего сзади автомобиля и он не заметил "Киа". "ВАЗ" ударил иномарку в бок и ту снесло с дороги - "Киа" повалила столб с дорожным знаком.



В аварии никто не пострадал.

