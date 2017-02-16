Происшествия

14 минут назад

На улице Плеханова иномарка снесла дорожный знак

105
#Авария #ДТП
На улице Плеханова иномарка снесла дорожный знак

Машину столкнул с дороги "ВАЗ".

Сегодня вечером на улице Плеханова в Липецке столкнулись автомобили "ВАЗ-2114" и "Киа".

По словам водителя "ВАЗа", при перестроении из ряда в ряд его ослепили фары идущего сзади автомобиля и он не заметил "Киа". "ВАЗ" ударил иномарку в бок и ту снесло с дороги - "Киа" повалила столб с дорожным знаком.

В аварии никто не пострадал.
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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Липчанка

21 секунду назад
Знак не простоял и месяца. Этот знак сносят уже, кажется, в десятый раз. Не пора ли поставить светофор на этом месте, а то все всех "слепит и ослепляет"? Нестись не надо с такой скоростью. И пусть водители восстанавливают знаки за свой счет! Вот!
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