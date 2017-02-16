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16 минут назад

Липецкий суд запретил доступ к сайту по продаже контрафактных Chanel и Dior

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#контрафакт
Липецкий суд запретил доступ к сайту по продаже контрафактных Chanel и Dior

Советский районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В своем заявлении в суд прокурор Октябрьского района Липецка указал, что на одном из сайтов в сети Интернет размещена информация, содержащая сведения о реализации контрафактной продукции торговых марок Chanel, Dior, Marc Jacobs и других, принадлежащих правообладателям.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать информацию, размещенную на странице интернет-сайта запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Копию решения суда направить в Управление Роскомнадзора по Липецкой области для блокировки сайта, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.

46
#контрафакт

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