Страховщика оштрафовали за работу с полисом ОСАГО

В прокуратуру Советского района Липецка обратился житель города с жалобой на бездействие должностных лиц Липецкого регионального филиала ООО «СК «Согласие».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверкой было установлено, что в ноябре 2016 года заявитель направил в региональный филиал ООО «СК «Согласие» заявление о расчете страховой премии, подлежащей уплате при заключении договора ОСАГО, с приложением всех необходимых документов.

Заявление было зарегистрировано и передано на исполнение.

25 ноября заявителю было направлено уведомление о возможности заключения договора ОСАГО, однако расчета страховой премии в ответе не содержалось, несмотря на то, что именно по этому поводу заявитель и обращался.

Таким образом страховщиком был нарушен трехдневный срок предоставления расчета страховой премии по заявлению страхователя.

По результатам проверки в отношении руководителя Липецкого регионального филиала ООО «СК «Согласие» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

На основании акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 руб.