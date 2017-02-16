В Липецке стартовала XXXII спартакиада допризывников

Допризывники соревновались в плавании, подтягивании и меткости.

Как сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой облатси, сегодня стартовал зимний этап XXXII спартакиады допризывной молодёжи, проводящейся среди учащихся общеобразовательных учреждений Липецкой области.



20 команд из всех районов и городов Липецкой области показали свои умения в плавании, подтягивании на перекладине и меткости при стрельбе из пневматической винтовки. Уже сегодня выявлены победители в личных зачетах и явные лидеры в общекомандном зачете.



- Мы ожидали увидеть различные результаты, но к таким, которые нас удивят, мы не были готовы! Я считаю, что ребят с такими результатами по физической подготовке необходимо сразу включать в Олимпийскую сборную России! Остается только пожелать успехов и честной борьбы всем участникам!» - отметила начальник отдела военно-патриотического воспитания Центра патриотического воспитания населения Липецкой области Екатерина Бокова.



Завтра состоится 2-ой этап спартакиады. Команды ожидает лыжная гонка на 5 километров.