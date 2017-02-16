Браконьеры на снегоходах взволновали губернатора Липецкой области

Волнуют они и егерей, и честных охотников.

Очередной эмоциональный твит написал глава администрации Липецкой области Олег Королев: «Обессилевшие от глубокого снега звери и браконьеры на снегоходах... Между ними мужественные егеря... Ночные сражения как в боевиках...».





Охотник Дмитрий Мопсен в своем отчете об охоте в Данковском районе также описал сегодня проблему: «Я припозднился, оказался в охотничьих угодьях только ближе к десяти часам утра. Оставил машину на краю заснеженной колеи, зарядил ружьё тремя патронами с единицей и проваливаясь почти по колено в снег начал движение в сторону перспективного лога.

Уже через несколько сотен метров мысленно примерялся к моделям лыж, ругая себя за недальновидность. Но как говорится охота пуще неволи, тем более что почти сразу начали попадаться пусть не «тёплые», но читаемые наброды русака. Правда рядом с ними появился и след снегохода.

Не хочу заниматься пустым порицанием и не знаю, что делали эти ребята ранним утром в УОП Данковского района Липецкой области, но в такие минуты, когда каждые сто метров ты проходишь, покрываясь испариной, особенно чётко осознаёшь разницу между ходовой охотой и стрельбой с мототранспортных средств.

Узорами от трака снегохода буквально изрезанны все лога и поля, ни у одного зверя нет шансов уйти..."

Действительно, в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области проблему признали, и как сообщили GOROD48, и впрямь на браконьеров на снегоходах инспекторы открыли свою охоту. Так недавно в Данковском районе поймали такого, на снегоходе загнавшего и убившего лося. Итог операции охотинспекторов – задержание браконьера, сдача его полиции и уголовное дело.

В Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области еще раз напомнили, что охота на зверя с любых транспортных средств категорически запрещена и влечет за собой уголовное преследование.