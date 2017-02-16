Дмитрий Маликов признался Ельцу в любви

Певец ответил фанатке.

Дмитрий Маликов в своём официальном "Твиттере" вступил в переписку с поклонницей из Ельца, чем очень поразил жителей этого города.



По словам елецкой фанатки Маликова под ником ксеж~, девушка вернулась в Твиттер только из-за Маликова. Накануне поклонница написала певцу и попросила его передать привет Ельцу, и Дмитрий Маликов охотно это сделал.



Более того, певец написал следующее «Елец! Помню сентябрьский концерт и очень люблю Вас!»