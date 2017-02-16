Культура

сегодня, 16:35

Дмитрий Маликов признался Ельцу в любви

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#Маликов #Елец #Твиттер
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Дмитрий Маликов признался Ельцу в любви

Певец ответил фанатке.

Дмитрий Маликов в своём официальном "Твиттере" вступил в переписку с поклонницей из Ельца, чем очень поразил жителей этого города.

По словам елецкой фанатки Маликова под ником ксеж~, девушка вернулась в Твиттер только из-за Маликова. Накануне поклонница написала певцу и попросила его передать привет Ельцу, и Дмитрий Маликов охотно это сделал.

Более того, певец написал следующее «Елец! Помню сентябрьский концерт и очень люблю Вас!»
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#Маликов #Елец #Твиттер
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Комментарии (2)

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сёрфер

33 минуты назад
Люблю грит Елец, но из Москвы уезжать не собираюсь)
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Дукалис

сегодня, 16:45
Дмитрий малмков ?? ХТО ЭТО? Где редактор?
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