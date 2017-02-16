Полицейские изъяли почти два килограмма наркотиков для закладок в Липецкой и Воронежских областях

В январе 2017 года сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с наркополицейскими других субъектов Российской Федерации проведена реализация оперативных материалов по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей производство, поставку и сбыт наркотических средств синтетического происхождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий липецкой полицией была задержана активная участница организованной преступной группы, ранее судимая по ст. 228 УК РФ, являвшаяся лицом, ответственным за организацию оптовых закладок на территории Липецкой и Воронежской областей. В ходе личного досмотра задержанной, досмотра ее автомобиля, и обыска ее жилища, были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения общей массой 1 937 грамма. В дальнейшем было установлено местонахождение 15 тайников с наркотическими средствами на территории Липецкой и Воронежской областей. Параллельно с этим, сотрудниками УНК МВД России по республики. Башкортостан также были задержаны двое производителей и поставщиков данных наркотических средств.

Таким образом, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД Липецкой, Воронежской, Курской областей, а также УНК МВД России по республике Башкортостан была пресечена деятельность организованной преступной группы. Задержаны четверо человек, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из незаконного оборота изъято 8 килограммов наркотических средств. Сотрудниками УМВД России по Липецкой области возбуждено 14 уголовных дел с квалификацией «сбыт наркотических средств в особо крупном размере», изъято 3342 грамма наркотических средств.