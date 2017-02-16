В селе Романово срезали личные фонари жителей

Населенный пункт погрузился в зимнюю тьму.

Сегодня в селе Романово Лебедянского района разгорелись страсти по поводу действий энергетиков и местной администрации.

Дело в том, что в середине января местные энергетики демонтировали фонари уличного освещения, которые селяне покупали за свои средства еще в 2012 году. На вопросы жителей Романово, куда увозят приборы, которые они покупали за свои кровные, и на каком основании, энергетики отвечали, что работают по распоряжению главы сельсовета. Люди начали обращаться в инстанции. Одно из обращений попало в липецкое региональное отделение ОНФ. Сегодня «фронтовики» приехали в село, чтобы разобраться в проблеме.

На встрече жители Романово рассказали, что по селу стало опасно передвигаться. На улицы заходят лисы, которых в темноте просто не видно. Почтальон боится разносить пенсию. А в скором времени начнется паводок, и улица Донская-1 будет затапливаться. Этого селяне ждут с ужасом.

На встречу звали и главу Ольховского сельсовета Алексея Потапова. Но он не смог приехать. Как уверили представители главы, он уехал на административный совет. Поэтому слово держать пришлось, как часто бывает в таких ситуациях, женщине – специалисту администрации сельсовета Татьяне Толстиковой.

По словам чиновницы, демонтированы были только незаконно установленные фонари. И сделано это было на законных основаниях, так как на баланс администрации они не были поставлены.

- За 2016 год энергетики сняли с нас 160 тысяч рублей, - рассказала Татьяна Толстикова. – Именно в такую сумму обошлось использование незаконно установленных фонарей.

В то же время она отметила, что тотального отключения освещения не было. Например, на улице Ермаковка осталось четыре фонаря, столько же на Донской-1, что отражено в бумагах, которые она принесла на сход. Но жительница дома № 45 с Донской-1 Антонина Белобородова с этим утверждением не согласилась.

- На всю улицу остался один светильник, а ее протяженность три километра, - утверждает Антонина Белобородова. – Фонарь установлен у дома ветерана, наверно, поэтому и не тронули. А вот рядом с домом инвалида сняли. Как ему и старым людям, которые передвигаются только с костылем, жить в таких условиях? А дорога? Здесь дорогу прочистили только вчера вечером. Первый раз за месяц! Наверное, к вашему приезду готовились.

Но даже четырех светильников на улицу не достаточно, не говоря уже об одном. Как было сказано на встрече, можно запитать часть светильников через счетчики жителей села. Некоторые даже согласились на это. Но почему власти не пришли с таким предложением раньше, до демонтажа оборудования, ответить никто не смог.

Страсти накалились до такой степени, что чиновники начали упрекать журналистов в излишней эмоциональности, хотя последние хотели только получить конкретные ответы на вопросы селян. И самый главный – когда появится свет? На это был дан ответ, что вчера состоялась конференция под руководством заместителя губернатора Александра Наролина, где была поставлена задача составить планы по приведению уличного освещения в населенных пунктах области в соответствии с законодательством и нормам. После получения протокола конфкеренции будет известна отправная точка по срокам реализации этой программы. Документ обещали направить в Народный фронт. А что касается сроков его исполнения, то «ответчики» пока только сослались на закон о госзакупках.

- Как проведем торги и закупим энергосберегающее оборудование, так все и сделаем, - уверяли чиновники.

Член штаба ОНФ, руководитель группы «Честная и эффективная экономика» Олег Ушаков в свою очередь заметил, что тотальное отключение незарегистрированных светильников происходит по всей области. И вопрос этот должен решаться в правовом поле, но без ущерба для населения.

- ГОСТ по уличному освещению был принят в 1995 году, свод правил – в 2011-м, и никто толком в этих правилах не разбирается, как должна измеряться освещенность, - объяснил Олег Ушаков. – Это должна делать специализированная организация. Но что будет по факту? Поставят они опять 97 светильников в начале улицы, там где молодежь, люди проезжают, руководство… А те бабушки и дедушки, которые находятся в конце улицы останутся без света? Светильники нужно распределить равномерно. Поэтому вопрос по селу Романово и Ольховскому сельсовету мы возьмем под особый контроль.

А демонтированные фонари жителям предложили забрать самостоятельно из сельсовета. Правда, им еще придётся доказать, что они действительно принадлежат им. Хотя бы чеком, если у кого-то спустя пять лет он остался.