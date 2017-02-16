Общество

5 минут назад

Блины к Масленице в Липецкой области не будут дешевы

Если в рейтинге оливье и холодца Липецкая область в дешевых лидерах, то в блинах регион проигрывает многим городом и весям

Союз агропромышленников России в преддверии Масленицы провел исследование о стоимости продуктов для блинов в разных регионах нашей страны. Для рецепта , как и в предыдущих рейтингах, были взяты следующие продукты, необходимые для приготовления приблизительно 30 блинов: молоко 3,2% — 1 л; яйца — 2 шт.; пшеничная мука (высший сорт) — 400 г; подсолнечное масло «Золотая Семечка» — 40 мл; сахар — 2 столовые ложки (≈ 26 г); соль — по вкусу. Лидером по дешевизне блинов стал Татарстан. Там 30 блинов обойдутся в 68 рублей 23 копеек. Липецкая область заняла в блинном рейтинге всего лишь 23 место. Здесь 30 блинов обойдутся в 76 рублей 84 копейки.

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