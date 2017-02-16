Культура

2 минуты назад

В Липецке пройдёт фестиваль народных танцев

#фестиваль #танец #хореография
В Липецке пройдёт фестиваль народных танцев

Межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов «В гостях у «Родничка» пройдёт с 31 марта по 2 апреля.

С 31 марта по 2 апреля в Областном центре культуры, народного творчества и кино пройдёт Межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов «В гостях у «Родничка». Заявки и видеозапись выступлений коллективов принимают до 22 февраля.

Этот фестиваль проводится раз в два года, и последний раз проходил в Липецке в 2015-м. Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, цель фестиваля — сохранение хореографического национального наследия.

 В фестивале принимают участие детские и юношеские коллективы. Принципиальная особенность фестиваля «В гостях у «Родничка» – это исключительно народные танцы, прежде всего русские, так как главной задачей организаторы считают поддержку именно народного направления в хореографическом искусстве.

Программа праздника насыщена и включает в себя торжественное открытие, конкурсные выступления, творческую лабораторию для руководителей коллективов. Завершит фестиваль праздничный гала-концерт.

Номинаций три: «Русский танец», «Танец народов мира», «Игровой танец». Также отметят лучшую балетмейстерскую работу.
#фестиваль #танец #хореография

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