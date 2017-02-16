В казне Липецка выросло число необеспеченных платежей

Дефицит муниципального бюджета увеличится после утверждения сессией горсовета до 460 млн рублей.

Сегодня члены постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета рассмотрели первые поправки в доходах и расходах казны муниципалитета.



Из доклада председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой следовало, что Липецк получит дополнительно от областного и федерального центров 27 млн рублей на покупку спецтехники для уборки улиц, 94 млн рублей - на повышение зарплат работников сферы образования и культуры, 41,6 млн рублей - на дополнительное финансирование школ и детсадов.



Впрочем, казна получила и пробоины. Так, из бюджета области на ремонт дорог мэрия получит в этом году на 18,4 млн рублей меньше, так как эти средства муниципалитет получил в декабре прошлого года и уже оплатил работу подрядчиков. Доходы сократят и уменьшение субъектом федерации нормативов отчислений топливных акцизов в городской бюджет на 22,8 млн рублей в этом году, на 28,2 миллиона - в следующем, на 23,5 миллиона - в 2019-м.



При этом у мэрии появилась возможность перераспределить имеющиеся в казне 144 млн рублей, которые ранее планировалось потратить на разные нужды. Теперь эта сумма, раздробленные по направлениям, пойдёт на строительство школы в 29-м микрорайоне, на покупку 36 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, капремонт системы вентиляции ДС Звёздный...



В итоге всех вносимых изменений доходы бюджета вырастут на 160 млн рублей, расходы - на 357 миллионов. Таким образом, доходная часть муниципальной казны после утверждения изменений его параметров составит 9,9 млрд рублей, расходная часть - 10,3 миллиарда. Дефицит бюджета вырастет на 197 млн рублей, составив 460 млн рублей.





