Здоровье

36 минут назад

Завтра на карантин полностью уходит ещё одна школа

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#карантин #ОРВИ #грипп
Завтра на карантин полностью уходит ещё одна школа

С 17 февраля полностью приостанавливают занятия в школе №31.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, с 17 февраля в Липецке полностью уходит на карантин ещё одна школа - это школа №31, где ещё вчера не учились 9 классов. Также ранее целиком ушла на карантин школа №51 - до этого там не училось только среднее звено (с 5 по 11 класс).

То есть, по последним данным, полностью закрыты на карантин уже 14 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 31, 49, 51, 54, 63, 66, 68, 69, 70. А частичный карантин охватил более сотни классов в 28 школах.

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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Ученик

3 минуты назад
липчанка, ждут пока будет 50% заболевших. Они скажут что эпидпорог превышен но незначительно, поэтому карантин всего на недельку.
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липчанка

5 минут назад
И чего интересно ждут? Почему все школы не закрывают на карантин???
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