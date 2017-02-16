Общество

45 минут назад

За сутки на дорогах города попались больше 30 водителей, игнорирующих пешеходов

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#ГИБДД
За сутки на дорогах города попались больше 30 водителей, игнорирующих пешеходов

15 и 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявляли и наказывали водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также пеших участников движения, нарушающих ПДД.

В ходе рейдовых мероприятий на дорогах региона было выявлено 86 пешеходов -нарушителей и 32 водителя,  которые не предоставляли преимущества пешеходам. Подобные массовые выявления правонарушений, угрожающих жизни и здоровью пешеходов и проводящиеся в рамках всероссийской социальной кампании «Сложности перехода», будут проводиться и в дальнейшем.

Госавтоинспекция  напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

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#ГИБДД

Комментарии (2)

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skrip

6 минут назад
Молочков, Это батенька запланированные жертвы. Реально обдирают только водилу. Со слов пешехода записано.Фамилия и то что он безработный. Чисто профанация.
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Молочков

23 минуты назад
"16 и 17 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявляли и наказывали водителей..." сегодня только 16, или, пардон, я ошибся уже 18, если о 17 в прошедшем времени?
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