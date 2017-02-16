За сутки на дорогах города попались больше 30 водителей, игнорирующих пешеходов

15 и 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявляли и наказывали водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также пеших участников движения, нарушающих ПДД.

В ходе рейдовых мероприятий на дорогах региона было выявлено 86 пешеходов -нарушителей и 32 водителя, которые не предоставляли преимущества пешеходам. Подобные массовые выявления правонарушений, угрожающих жизни и здоровью пешеходов и проводящиеся в рамках всероссийской социальной кампании «Сложности перехода», будут проводиться и в дальнейшем.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.