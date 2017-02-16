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Ученые обнаружили новый континент

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#Открытие #география
Ученые обнаружили новый континент

Теперь можно считать, что их семь.

Австралийские геологи обнаружили на Земле континент, который на протяжении тысячелетий был скрыт. Седьмой континент получил название Зеаландия. В ходе исследований ученым удалось выяснить, что Новая Зеландия и Новая Каледония — это не просто цепь островов, указывает «Петербургский дневник».

По данным ученых, площадь открытого фрагмента – 4,9 миллиона километров, однако на 94 процента он покрыт водой. В исследовании отмечается, что области континента, расположенные на суше отвечают всем требованиям, предъявляемым к континенту.

Вместе с тем, другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.
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#Открытие #география

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