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сегодня, 15:01
Ученые обнаружили новый континент
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Теперь можно считать, что их семь.
Австралийские геологи обнаружили на Земле континент, который на протяжении тысячелетий был скрыт. Седьмой континент получил название Зеаландия. В ходе исследований ученым удалось выяснить, что Новая Зеландия и Новая Каледония — это не просто цепь островов, указывает «Петербургский дневник».
По данным ученых, площадь открытого фрагмента – 4,9 миллиона километров, однако на 94 процента он покрыт водой. В исследовании отмечается, что области континента, расположенные на суше отвечают всем требованиям, предъявляемым к континенту.
Вместе с тем, другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.
По данным ученых, площадь открытого фрагмента – 4,9 миллиона километров, однако на 94 процента он покрыт водой. В исследовании отмечается, что области континента, расположенные на суше отвечают всем требованиям, предъявляемым к континенту.
Вместе с тем, другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.
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