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Чиновницы мэрии организовали коррупционную ячейку

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#Коррупция #взятка
Чиновницы мэрии организовали коррупционную ячейку

Женщины уже задержаны.

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ Югры возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц мэрии Сургута. Женщины подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Как считают в СК, это было сделано при пособничестве директора юридической фирмы.

По версии следствия, подозреваемые вступили между собой в сговор. Обогатиться предлагалось на сделке по переводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма. Это требовалось неназванной следователями местной жительнице.

14 февраля директор юрфирмы получила от женщины взятку в размере 500 000 рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся деньги передала одной из сотрудниц администрации, которая намеревалась разделить их со своей коллегой.

В настоящее время сотрудницы администрации задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
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#Коррупция #взятка

Комментарии (1)

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skrip

2 минуты назад
Действительно как хорошо что все преступные ячейки созданные чиновницами (ками) далеко за пределами нашего райского местопроживания.
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