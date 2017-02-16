Чиновницы мэрии организовали коррупционную ячейку

Женщины уже задержаны.

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ Югры возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц мэрии Сургута. Женщины подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Как считают в СК, это было сделано при пособничестве директора юридической фирмы.



По версии следствия, подозреваемые вступили между собой в сговор. Обогатиться предлагалось на сделке по переводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма. Это требовалось неназванной следователями местной жительнице.



14 февраля директор юрфирмы получила от женщины взятку в размере 500 000 рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся деньги передала одной из сотрудниц администрации, которая намеревалась разделить их со своей коллегой.



В настоящее время сотрудницы администрации задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.