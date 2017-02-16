Общество

1 минуту назад

Под Ельцом пройдет фестиваль зимней рыбалки

На этот раз рыбаки буду соревноваться в деревне Ивановка.

На 25 февраля в Елецком районе запланировано сразу несколько крупных мероприятий. Как сообщает администрация Елецкого района, в субботу накануне Прощеного воскресенья состоится фестиваль зимней рыбалки «Ловись, рыбка большая и маленькая» в деревне Ивановка (Федоровский сельсовет). В тот же день в посёлке Солидарность пройдёт фестиваль патриотической песни, а в селе Аргамач-Пальна - зимний туристский слет школьников. Кроме того, 25 февраля в Елецком районе состоится первенство по керлингу. А уже в эти выходные, 19 февраля в Талице - фестиваль «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны» 11.00.

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