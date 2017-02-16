В России
1 минуту назад
Россияне разыграли сенатора США мифическим Абырвалгом
Пранкеры продолжают шутить над американскими политиками.
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) продолжили разыгрывать американских конгрессменов. Теперь жертвой телефонных шутников стал сенатор США Джон Маккейн. Звонок совершался от лица украинского премьера Владимира Гройсмана.
В беседе с пранкерами Джон Маккейн признался, что не понимает некоторые действия нового президента. По его словам, в ближайшее время Соединённые Штаты введут новые санкции против Москвы. Кроме того, сенатора напугали взломом личного сервера. По информации собеседника атака поручена хакеру Абырвалгу.
Далее приводится отрывок из телефонного разговора. Запись распространена радиостанцией «Говорит Москва».
Вован и Лексус: Есть еще информация о том, что Путин приказал взломать ваши личные серверы хакерам Абырвалгу и Славику, которые уже под санкциями. И его специальные пранкеры Лексус и Вован планируют атаки на ваши телефонные линии 24 часа подряд.
Маккейн: Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, осторожно следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Спасибо сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву, мы выиграем эту битву.
В беседе с пранкерами Джон Маккейн признался, что не понимает некоторые действия нового президента. По его словам, в ближайшее время Соединённые Штаты введут новые санкции против Москвы. Кроме того, сенатора напугали взломом личного сервера. По информации собеседника атака поручена хакеру Абырвалгу.
Далее приводится отрывок из телефонного разговора. Запись распространена радиостанцией «Говорит Москва».
Вован и Лексус: Есть еще информация о том, что Путин приказал взломать ваши личные серверы хакерам Абырвалгу и Славику, которые уже под санкциями. И его специальные пранкеры Лексус и Вован планируют атаки на ваши телефонные линии 24 часа подряд.
Маккейн: Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, осторожно следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Спасибо сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву, мы выиграем эту битву.