В России

14 минут назад

Укрепление рубля — вред экономике

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#Экономика #экспорт #зерно #доллар #рубль
Укрепление рубля — вред экономике

Считает глава Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24», указывают «Известия».


- То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики, — сказал Ткачев. - Доллар — 57 [рублей] — это не катастрофа, но это удар по нашей экономике.

Такое мнение было высказано в связи с планами дохода от экспорта. В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна — 119,1 млн т, что на 14% больше данных 2015 года) и пшеницы — 73,3 млн т (на 19% ). Министр прогнозирует дальнейший рост сельхозпроизводства в РФ в этом году не ниже чем на 4%.
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#Экономика #экспорт #зерно #доллар #рубль

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