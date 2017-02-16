Самые забавные преступления Липецкой области

ТОП-10 людей, нашедших кратчайший путь на скамью подсудимых.

На новый хит парад нас вдохновила сегодняшняя история жителя Краснинского района, который находится под следствием за кражи, можно сказать, уже без пяти минут в тюрьме. Тем не менее, он решил обворовать будущих «товарищей по несчастью»: до кучи к своим «подвигам» явился к складу у липецкой ИК №2 и унес оттуда 47 килограммов говядины, предназначавшейся в пищу заключенным. Когда его задержала полиция, краснинский мужик заявил, что часть мяса он уже съел, остальное – продал (ох, и не сладко придется парню, если он попадет в ту самую колонию – «если взял ты с общака хоть доляхи кроху…»)

Сегодня мы решили составить ТОП-10 самых безумных и нелепых преступлений, совершенных в Липецке за последнее время. Итак, встречайте – 10 человек, искавших кратчайший и самый безотказный путь на скамью подсудимых.

10-е место

«Геркулесы» с улицы Московской







В декабре прошлого года двое липчан решили украсть металлическую дверь из дома на улице Московской, где шел ремонт. Забрали «добычу» и понесли ее прямо по улице – до первого полицейского, которого, естественно, заинтересовало, кому пришло в голову тащить тяжеленную громадину на руках. У воришек даже не было сил, чтобы попробовать убежать: пришлось подчиниться «законным требованиям». В итоге – уголовное дело и перспектива оказаться за решеткой.

9-е место

Угонщик трамвая







На той же многострадальной улице парень попытался угнать трамвай. Каким нужно быть дальновидным человеком, чтобы уводить трамваи (троллейбусы, поезда, вагоны метро)! Воспользовавшись тем, что вагоновожатая ушла на пересменку, молодой человек забрался в кабину и пообещал пассажирам, что быстро разберется с управлением и всех довезет до нужных остановок. Но это, пожалуй, самый удачливый участник нашего рейтинга, поскольку он единственный не попал в полицию, которую другие пассажиры решили не вызывать, а просто вышибли водителя-самоучку пинком на улицу.

8-е место

Уборщица обворовывала магазины







В сентябре отдел полиции №2 УМВД России по Липецку расследовал дело в отношении уборщицы, которая обворовывала магазин, в котором работала. 56-летняя женщина в мусорных пакетах выносила продукты, прятала их, а затем забирала домой. Вычислить ее помогли камеры видеонаблюдения в магазине. Перед лицом доказательств дама раскаялась, расплакалась и пообещала возместить ущерб в 10 тысяч рублей, а свои действия объяснила маленькой пенсией. Вот бы и ладно – всякое бывает, бес попутал. Но выяснилось, что женщина и раньше привлекалась к ответственности за точно такие же кражи. В 2014 году она уже работала уборщицей в другом магазине, и все было точь-в-точь. Тогда ей удалось примириться с работодателем, но на путь исправления она не встала и получила уголовное дело по статье, предусматривающей до 2-х лет лишения свободы. К слову, три года назад она еще не была пенсионеркой, и оправдывать свои действия размером пенсии не могла. Значит не в пенсии дело?

7-е место

Елочная схема подвела







Житель Тербунов среди бела дня украл елку с новогоднего базара и тут же решил ее продать. В прямом смысле – тут же. Отошел на несколько метров в сторону и принялся торговать. За этим занятием и был задержан полицией, вызванной удивленными жертвами кражи.

6-е место

Бермудская почта







Работники почты тоже не без греха. Несколько раз мы писали о сотрудниках, которые крадут посылки, пенсии, пособия. Но всех переплюнула дама из Данкова, которая тащила не только деньги, но и все, что попадалось ей на глаза. В списке похищенного значатся 507 порций мороженного, 52 пачки пельменей, 200 бутылок пива и даже 276 пачек вермишели быстрого приготовления «Ролтон».

Вычистить ее не составило труда: почтовое отделение превратилось в «Бермудский треугольник», в который что ни пришлешь, все пропадало.

5-е место

Вор-велосипедист







Под Новый год в дом к жительнице Курска проник вор, который забрал мобильный телефон и велосипед. Мог бы и больше взять, да воришку спугнула хозяйка. Злодея задержали, можно сказать, по горячим следам. На похищенном велике он успел доехать до Липецкой области. И не понимал ведь, что мужчина, катящий на велосипеде в декабре (!), сам по себе привлекает внимание.

4-е место

Вор всегда возвращается…







В августе житель Добринского района забрался в дом к соседям и украл цифровую фотокамеру. Ему это так понравилось, что он начал наведываться туда постоянно и выносить все ценное. В итоге попался – сколько веревочке не виться.… Вот и правду говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления.

3-е место

Еще бы и расписку написал…







В ноябре мужчина отобрал документы у сотрудницы службы занятости. Зачем? В бюро ему выдали листок, где были указаны сведения о вакансиях. Поняв, что работы он может и не получить, посетитель вытащил из сумки сотрудницы ее личные документы, сказал, что не вернет их, пока ему не дадут работу и скрылся. При этом в Центре занятости имелись все данные мужчины – имя и фамилия, адрес, фотография.

2-е место

Воровали дома у полицейского







В феврале прошлого года двое воришек забрались в квартиру на улице Водопьянова. Вроде бы хотели обчистить квартиру крупного бизнесмена, но по ошибке попали в дом к начальнику уголовного розыска отдела полиции №7. Добыча оказалась не богатой – золотая цепочка, «мобильник», 18 тысяч рублей денег. Но самое главное в разгар «операции» в квартиру пришел хозяин, который в итоге лично задержал одного из злоумышленников, оказавшегося к тому же рецидивистом. Такого моментального раскрытия преступления, пожалуй, давно не было.

1-е место

День знаний для грабителя







Победитель нашего хит-парада – 40-летний липчанин, ограбивший ювелирный магазин в поселке Тракторостроителей 1 сентября прошлого года. Он зашел в салон, достал нож, заставил продавцов отдать ему выручку и украшения, после чего покинул магазин, подошел к расположенной рядом остановке и с мешком добычи на глазах своих жертв уехал в маршрутке. В маршрутных такси сейчас почти везде видеокамеры, не говоря уже о десятках свидетелей, которые совместными усилиями могут описать преступника. В общем, найти его было делом техники. В тот же день грабитель был задержан. Не случайно, преступление произошло в День знаний – век живи, век учись.



Использованы фото www.securemma.ru, journeying.ru, kievvlast.com, www.greatpicture.ru, dynamo.kiev.ua

