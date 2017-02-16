Общество
25 минут назад
В Липецкой области пьют меньше всего шампанского
Алкогольные предпочтения россиян по регионам расходятся.
Портал griffon.media выяснил, где в России пьют водку, а где - шампанское, проанализировав алкогольные предпочтения россиян в четырех рейтингах.
В 2016 году было продано на 2,3% меньше алкоголя, чем в 2015 году. Шампанское больше всего покупают в Москве и на Дальнем Востоке, а вино — на Северо-Западе Самые активные покупатели водки — жители Сахалина.
Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков. Griffon посмотрел, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года.
Самыми «винными» регионами оказались Ненецкий автономный округ, республика Карелия и республика Коми, жители которых приобретают по 6-8 литров вина на душу населения. Больше всего водки покупают на Сахалине, в Магаданской области и республике Коми — по 10-11 литров на душу населения. Пива больше всего покупают жители Московской области — 98 литров на душу населения. В среднем по России этот показатель составляет 51,5 литр.
Шампанское больше всего покупают москвичи и сахалинцы — по три литра на душу населения. Меньше всего этот напиток приобретают в Липецкой и Рязанской областях.
В 2016 году было продано на 2,3% меньше алкоголя, чем в 2015 году. Шампанское больше всего покупают в Москве и на Дальнем Востоке, а вино — на Северо-Западе Самые активные покупатели водки — жители Сахалина.
Согласно данным Росстата, в 2016 году в России было продано 10 млрд 675 млн литров спиртных напитков. Griffon посмотрел, как различаются алкогольные предпочтения россиян по регионам — где покупают больше всего пива, водки, вина и шампанского. Рассчитаны подушевые показатели по данным Росстата о совершеннолетнем населении по состоянию на 1 января 2016 года и сведениям о количестве проданного алкоголя за январь-сентябрь 2016 года.
Самыми «винными» регионами оказались Ненецкий автономный округ, республика Карелия и республика Коми, жители которых приобретают по 6-8 литров вина на душу населения. Больше всего водки покупают на Сахалине, в Магаданской области и республике Коми — по 10-11 литров на душу населения. Пива больше всего покупают жители Московской области — 98 литров на душу населения. В среднем по России этот показатель составляет 51,5 литр.
Шампанское больше всего покупают москвичи и сахалинцы — по три литра на душу населения. Меньше всего этот напиток приобретают в Липецкой и Рязанской областях.
лю
1