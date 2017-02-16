В России

23 минуты назад

«Страйк» из пешеходов попал на видео

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#авария #ДТП
«Страйк» из пешеходов попал на видео

Авария произошла во Владивостоке.

В сети появилось видео наезда 46-летней автоледи на пешеходов на острове Русском во Владивостоке. Ролик опубликовали "Вести: Приморье" на своем канале на YouTube.


На кадрах видно, что женщина-водитель по какой-то причине вовремя не остановилась на пешеходном переходе, указывает РИА Новости. Автоледи на новенькой «Тойоте Камри» двигалась на красный для транспорта свет. Машину она купила совсем недавно — 14 февраля 2017 года.

Пострадали студентка вуза и две работницы управляющей компании, что обслуживают университет. Двое из них госпитализированы, сообщает региональная полиция.
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#авария #ДТП

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