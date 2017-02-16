Полицейские просят помощи в установлении личности мужчины, чей скелет нашли в Липецке

Отделом полиции № 4 УМВД России по городу Липецку устанавливается личность мужчины, чей скелетированный трупа нашли в мае 2016 года недалеко от автодороги «Липецк-Тамбов».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на останках находилась следующая одежда: свитер с высоким горлом серого цвета, в черно-бордово-зеленый орнамент, нижнее белье серо-зеленого цвета в темно-синие, черные, коричневые и зеленые вертикальные полосы с надписью «Polo»

По результатам исследования установлен предположительный возраст погибшего - 35-50 лет, возможный рост составлял около 168-172 см. Для установления родственных сходств, произведена генетическая экспертиза и выделен тип ДНК.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины, позвонить по телефону 8(4742)34-66-04,34-52-50