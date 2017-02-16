Липецкий художественный музей примет участие во Всемирном Дне экскурсовода

21 февраля Липецкий областной художественный музей присоединится к празднующим Всемирный День экскурсовода. На двух музейных площадках пройдет акция «Мы входим в мир прекрасного».

В отделе современной скульптуры (ул. Студеновская, д.39 б) о творчестве народного художника России Александра Вагнера расскажут волонтеры молодежного объединения Совета лидеров Липецкой области, захотевшие выступить в роли профессиональных гидов. Помощь юных экскурсоводов в знакомстве со скульптурой станет приятным сюрпризом для зрителей и привлечет в музей новых друзей.

В залах Липецкого областного художественногомузея (ул. Ленина, д.7 а) учащимся начальных классов, их родителям и педагогам школы № 40 г. Липецка предстоит совершить увлекательное путешествие по залам музея, познакомится с его многообразной творческой деятельностью, а также узнают об истории Дома Губина, в котором ныне располагается художественный музей, сообщили в музее.