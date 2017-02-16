В Липецке тренировали будущих депутатов и избирателей

Завершился первый этап конкурса школьников, на очереди - второй.

Как сообщили в городском департаменте образования, в Липецке прошел первый этап городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» – конкурс визиток. В нем приняли участие 18 команд из ОУ №№ 3, 6, 8, 10, 12, 18, 23, 29, 33, 41, 46, 50, 63, 64, 69, ЦРТДиЮ «Советский», ЦРТ «Левобережный», ДДТ «Городской» имени С.А.Шмакова – всего вместе с болельщиками более 300 старшеклассников города.

Основная идея Фестиваля – привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного права, пропаганда правовой культуры и гражданской активности молодых избирателей.

Жюри, в которое вошли депутаты Липецкого городского Совета депутатов, представители областной избирательной комиссии и молодежного избиркома Липецкой области, Ассамблеи родительской общественности, Липецкого регионального отделения «Российского движения школьников», департамента образования, отметило высокий уровень подготовки всех команд, представленных школами на конкурс. Эксперты обратили внимание на разноплановость выступлений, оригинальный подход команд к теме выборов, нестандартный взгляд школьников на различные ресурсы привлечения граждан к участию в избирательном процессе.

По итогам первого этапа Фестиваля победителями и призерами стали:

1 место – команды «Сделай свой выбор» (СОШ №18) и «Голос народа» (ЦРТДиЮ «Советский»)

2 место – команды «Правоград» (СШ № 6), «Эрудит» (СОШ № 23), «ГолосОК» (СОШ №41), «КОММИЗ» (СОШ №50)

3 место – команды «Кекс» (СОШ №10), «Будущее России» (гимназия №12), «Его величество закон» (СОШ №33).

Ассамблея родительской общественности отметила команды «Фемида» (СОШ №8), «Микс» (СОШ №29), «Maximum» (СШ №63).

Второй этап Фестиваля – конкурс агитационных материалов «Выборы – наше общее дело» – стартует 16 февраля 2017 года.