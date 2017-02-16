Общество

42 минуты назад

В Липецке ищут юные таланты

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#Театр #творчество #талант
В Липецке ищут юные таланты

Конкурс ориентирован на детские театры.

Центр дополнительного образования Липецкой области до 1 марта принимает заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Театральная юность России — 2017».

Участниками творческого соревнования могут выступить ребята от 10 до 18 лет. Юные липчане могут представить свои таланты как сольно, так и группой. Фестиваль проводится по следующим номинациям: коллективное исполнение (драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр), индивидуальное исполнение (лучшая мужская роль и лучшая женская роль), сольное исполнительство (художественное слово). Количество участников, задействованных в спектакле не должно быть более 15 человек. Участие взрослых в спектакле не допускается.

Фестиваль проводится с целью развития детского театрального искусства (драматического, кукольного, музыкального), утверждения творческого отношения к жизни как основополагающего фактора воспитания и образования человека в современном обществе, выявления и поддержки талантливой молодежи. Победители регионального этапа смогут принять участие в фестивале на уровне России.
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#Театр #творчество #талант

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