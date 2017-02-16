Рано утром на Новолипецком комбинате вспыхнул пожар

Полученный предприятием ущерб оценит специальная комиссия.

Сегодня в Липецке на территории НЛМК загорелась транспортерная лента доменной печи. Как передает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 05.59. Пламя тушили восемь пожарных расчетов. Огнем повреждено 70 метров конвейерной ленты.



- 16 февраля утром произошло возгорание конвейерной ленты, которая подает шихту на доменную печь №4 (производственная мощность 1,9 млн тонн в год), - прокомментировали происшествие в пресс-службе НЛМК. - Возгорание было локализовано. Пострадавших нет. В настоящее время специальная комиссия проводит оценку ущерба и объема последующих восстановительных работ.