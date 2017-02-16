Происшествия

57 минут назад

Рано утром на Новолипецком комбинате вспыхнул пожар

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#пожар
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Рано утром на Новолипецком комбинате вспыхнул пожар

Полученный предприятием ущерб оценит специальная комиссия.

Сегодня в Липецке на территории НЛМК  загорелась транспортерная лента доменной печи. Как передает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 05.59. Пламя тушили восемь пожарных расчетов. Огнем повреждено 70 метров конвейерной ленты.

- 16 февраля утром произошло возгорание конвейерной ленты, которая подает шихту на доменную печь №4 (производственная мощность 1,9 млн тонн в год), - прокомментировали происшествие в пресс-службе НЛМК. -   Возгорание было локализовано. Пострадавших нет. В настоящее время специальная комиссия проводит оценку ущерба и объема последующих восстановительных работ.
5 1177
#пожар
1

Комментарии (5)

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Гражданин

10 минут назад
Гость, плохо!!! Полезная была бы функция для обсуждения каких-то социальных вопросов.
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Гость

11 минут назад
здесь вообще нет такой опции
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Гость

12 минут назад
А когда включат?
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Гость

20 минут назад
Гость, Нет
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Гость

48 минут назад
Комментарии включили?
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