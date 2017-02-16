Череда мероприятий, посвященных 23 февраля, стартует в липецких библиотеках

Традиционно в муниципальных библиотеках пройдет цикл мероприятий, посвященных этому празднику.

20 февраля в 10.00 ч. в Библиотечно-информационном центре имени И. Бунина пройдёт патриотическая игра «Служит Родине солдат».



21 февраля в 13.00 ч. в Библиотечно-информационном центре «Рудничный» – познавательная игра «От клинка до могучих ракет». В этот же день, 21 февраля, в 15.00 ч. в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина состоится вечер памяти «Герои Отечества».



22 февраля в 14.00 ч. в Библиотечно-информационном центре «Социальный» можно будет послушать информационный обзор «Самые знаменитые и великие», посвященный русским полководцам. Помимо мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, муниципальные библиотеки подготовили ряд тематических книжно-иллюстративных выставок.



В Центральной городской библиотеке имени С. Есенина откроется необычная выставка вопрос-ответ «Я стану, Родина, защитником твоим», в Библиотечно-информационном центре «Матырский» – выставка «Есть такая профессия – Родину защищать!».



В Библиотеке семейного чтения будет демонстрироваться выставка-портрет «Слава и доблесть русского солдата». Центральная городская детская библиотека имени М. Пришвина представит для юных читателей выставку «Держава армией сильна», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.