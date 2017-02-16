Липецкие чиновники потратят в Москве 2 млн рублей

В списке расходов — VIP-пропуски.

Региональное казенное учреждение «Центр кластерного развития туризма Липецкой области» намерено потратить на выставку-презентацию в Москве 2 млн рублей из казны региона. В эту сумму оценили услуги по организационно-техническому сопровождению в рамках 12-й международной туристской выставки «Интурмаркет 2017» в МВЦ «Крокус Экспо».



Исполнителю контракта придется изрядно потрудиться над исполнением договора. Например, в течение всего лишь суток предоставить заказчику эскизы выставочной экспозиции. При этом исполнитель заранее должен договориться о ее монтаже с «Крокус Экспо». Площадь открытого со всех сторон «островка» красот Липецкой области составит 100 квадратных метров. Все там должно быть сделано для удобного ведения переговоров, представления инвестиционного потенциала земли липецкой, отражать ее конкурентные преимущества. В демонстрационной зоне установят стеклянные полочки для сувениров. Всю экспозицию будут ежедневно убирать.



Дополнительно исполнителю придется взять на себя заботы по инфраструктуре участия. Липчанам на выставке нужны, к примеру, VIP-пропуска на автостоянку, кофемашина с капсулами, тройка телевизоров, барные стулья, ноутбук, планшет и холодильник, кулер и флеш-карты и шариковые ручки с логотипами.



12-ая международная туристическая выставка «Интурмаркет 2017» состоится в Москве 11-13 марта. Вот уже много лет это главная площадка для демонстрации привлекательности и туристического потенциала российских регионов, здесь выставляются почти все субъекты Российской Федерации. В этом году российская региональная экспозиция будет особенно масштабной и яркой, подавляющее большинство регионов от Калининграда до Владивостока подтвердили свое участие. На этот раз ожидается около 1 500 участников.