Водителя автобуса «Липецк-Москва» обвиняют в гибели двух человек

Причиной столкновения следственные органы называют выезд водителя автобуса на встречную полосу.

Напомним, что 11 февраля на трассе «Дон» столкнулись «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и автобус «Сетра» , следующий по маршруту «Липецк-Москва». В аварии погибли два человека: водитель и и один из пассажиров «ВАЗа». Причиной столкновения следственные органы называют выезд водителя автобуса на встречную полосу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по данному факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляет прокуратура района.

фото Максим Смаль

