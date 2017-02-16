Проездные липчан нельзя будет отксерить

100 000 новых документов поступят в обращение.

Управление соцзащиты населения Липецкой области объявило тендер на изготовление и поставку бланков единых социальных проездных билетов. 100 000 новых проездных для липчан оценили в 187 000 рублей.



В рамках тендера будут изготовлены два вида проездных: для льготников областного и федерального значения — 57 000 и 43 000 билетов, соответственно. Новые проездные украсят изображением памятника Петру Великому на одноименной площади в Липецке или иной достопримечательности региона. Кроме того, там поместят элемент защиты от ксерокопирования. Единый социальный проездной билет будет действовать весь 2017 год. На нем будет специальные отметки для помесячного использования.



При успешном завершении тендера новые проездные поступят заказчику уже к апрелю. Приобретение оплатит бюджет Липецкой области.