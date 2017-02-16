Общество

43 минуты назад

Под Липецком придумывают название спорткомплекса

3 241
#название #спорткомплекс #бассейн
Под Липецком придумывают название спорткомплекса

Главное - название и логотип должны быть понятны детям.

Администрация Липецкого муниципального района объявила конкурс на определение названия и логотипа многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.

К участию в Конкурсе допускаются все желающие, как физические лица, так и юридические лица, зарегистрированные и проживающие на территории Липецкого района. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные заявки, так и заявки творческих коллективов.  Приём документов на конкурс - с 1 марта по 1 июня.  

Заявка предоставляется в запечатанном конверте по адресу организатора Конкурса: Липецкая область, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 30 с пометкой на конверте: «Конкурс на название и логотип «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий район, деревня Копцевы Хутора, улица Котовского».

Название и логотип должны быть оригинальными и создавать узнаваемый образ спортивного сооружения, отражая его специфику, должно быть благозвучным и не вызывать отрицательных ассоциаций, легким для восприятия, положительным, созидательным, оригинальным и выражать индивидуальную особенность многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, быть понятным для детей.

Победителю обещают годовой сертификат на посещение бассейна. 
3 241
#название #спорткомплекс #бассейн

Комментарии (3)

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шахтер

25 минут назад
Бассейн Карабаса Барабаса ;лозунг - несите ваши денежки
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стана дураков

35 минут назад
несите ваши денежки...Козину
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Гуля

37 минут назад
А Козин на фото под статьей (фонд капитального строительства)поправился, прям такой упитанный!
Видно хорошо живет! Завидую,,
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