Под Липецком придумывают название спорткомплекса

Главное - название и логотип должны быть понятны детям.

Администрация Липецкого муниципального района объявила конкурс на определение названия и логотипа многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.



К участию в Конкурсе допускаются все желающие, как физические лица, так и юридические лица, зарегистрированные и проживающие на территории Липецкого района. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные заявки, так и заявки творческих коллективов. Приём документов на конкурс - с 1 марта по 1 июня.



Заявка предоставляется в запечатанном конверте по адресу организатора Конкурса: Липецкая область, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 30 с пометкой на конверте: «Конкурс на название и логотип «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий район, деревня Копцевы Хутора, улица Котовского».



Название и логотип должны быть оригинальными и создавать узнаваемый образ спортивного сооружения, отражая его специфику, должно быть благозвучным и не вызывать отрицательных ассоциаций, легким для восприятия, положительным, созидательным, оригинальным и выражать индивидуальную особенность многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, быть понятным для детей.



Победителю обещают годовой сертификат на посещение бассейна.