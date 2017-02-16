В России разработали позволяющий выявлять рак биочип

﻿﻿Система точной диагностики может определить тип, локализацию опухоли и наличие метастазов.

Врачи Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Н.Н. Блохина совместно с Нижегородской медицинской академии и Институтом эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной разработали тест-систему для иммуноцитохимического исследования, которая получила название «Биочип».

Как рассказала газете «Известия» один из авторов тест-системы, завлабораторией клинической цитологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, врач-онкоцитолог Марина Савостикова, с помощью этой инновации можно определять наличие или отсутствие злокачественного новообразования у пациента при первом же обращении в поликлинику.

«Например, пациент обратился к терапевту с жалобой на припухлость на шее. Это может быть обычным лимфаденитом, кистой шеи, аллергической реакцией на укус насекомого, саркомой мягких тканей шеи. А если у пациента обнаружена жидкость в легких, причиной может быть туберкулез, пневмония, метастаз рака, мезотелиома. С помощью новой тест-системы мы можем всё это исключить и дать рекомендации врачам, где искать проблему», — сказала Савостикова.

Тест-система представляет собой сам биочип, сканер для оцифровывания результатов и транспортно-питательную среду для хранения биоматериала. Она продумана таким образом, что ее можно легко и быстро внедрить по всей стране. Для широкого внедрения этого метода нужно оснастить каждую лабораторию биочипами и сканерами.