Погода в Липецке

сегодня, 12:21

В Липецкой области моросящие осадки

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В Липецкой области моросящие осадки

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля облачно с прояснениями, местами слабые моросящие осадки, туман.

Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-5 мороза,  днем от 1 мороза до 4 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями,  ночью слабые моросящие осадки, днем без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.

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