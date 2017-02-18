В Липецкой области моросящие осадки

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля облачно с прояснениями, местами слабые моросящие осадки, туман.

Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые моросящие осадки, днем без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.