В Липецкой области до 4 градусов тепла

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля облачно, ночью небольшой снег, днем мокрый снег и морось, местами туман.

Ветер юго-западный 6-11 м/сек, местами до 16 м/с. Температура ночью 5-10 мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем 0-2 тепла.

18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза.