Погода в Липецке

сегодня, 12:19

В Липецкой области до 4 градусов тепла

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В Липецкой области до 4 градусов тепла

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля облачно, ночью небольшой снег, днем мокрый снег и морось, местами туман.

Ветер юго-западный 6-11 м/сек, местами до 16 м/с. Температура ночью 5-10 мороза,  днем от 1 градуса мороза до 4 тепла.

В Липецке облачно,  ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью 6-8  градусов мороза, днем 0-2 тепла.

18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза.

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ку

53 минуты назад
сайт редкое дерьмо...
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