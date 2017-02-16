Общество

52 минуты назад

Дом пионеров примет рок-концерт

170
#Концерт #фестиваль
Дом пионеров примет рок-концерт

Так отмечают 870-летие Ельца.

Финал городского молодежного фестиваля «Рок-фронт» состоится в Ельце 26 февраля. Традиционно мероприятие примет Дом пионеров и школьников. Начало концерта запланировано на 18 часов.

Как сообщают организаторы фестиваля, на сцене Дома пионеров выступят группы Edge of Space, тамбовский «НеДоПокой», «Патлатый Дебошир» , липецкая «VicToriA» и елецкие «Дети дождя», «КарманыРун» и «Мир Фисы». 

Напомним, фестиваль «Рок-фронт» на этот раз приурочен к юбилею города. В 2016 году древнейший город Липецкой области отметил 870-летие. "Рок Фронт" стал уже доброй традицией для Ельца. Фестиваль традиционно проводят в Доме школьников и пионеров. По итогам выступлений жюри выбирает и награждает лучших вокалистов, гитаристов, клавишников, барабанщиков и басистов.
170
#Концерт #фестиваль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Проездные липчан нельзя будет отксерить
#Тендер #заказ #проездные
Проездные липчан нельзя будет отксерить

19 минут назад

Общество
Под Липецком придумывают название спорткомплекса
#название #спорткомплекс #бассейн
Под Липецком придумывают название спорткомплекса

37 минут назад

Общество
В марте антиалкогольное законодательство ужесточается
#алкоголь #спиртное #закон
В марте антиалкогольное законодательство ужесточается

55 минут назад

Общество