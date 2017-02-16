Дом пионеров примет рок-концерт

Так отмечают 870-летие Ельца.

Финал городского молодежного фестиваля «Рок-фронт» состоится в Ельце 26 февраля. Традиционно мероприятие примет Дом пионеров и школьников. Начало концерта запланировано на 18 часов.



Как сообщают организаторы фестиваля, на сцене Дома пионеров выступят группы Edge of Space, тамбовский «НеДоПокой», «Патлатый Дебошир» , липецкая «VicToriA» и елецкие «Дети дождя», «КарманыРун» и «Мир Фисы».



Напомним, фестиваль «Рок-фронт» на этот раз приурочен к юбилею города. В 2016 году древнейший город Липецкой области отметил 870-летие. "Рок Фронт" стал уже доброй традицией для Ельца. Фестиваль традиционно проводят в Доме школьников и пионеров. По итогам выступлений жюри выбирает и награждает лучших вокалистов, гитаристов, клавишников, барабанщиков и басистов.